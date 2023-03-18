特羅薩德 在冬窗加盟兵工廠後表現理想（圖片來源︰達志影像）

英超爭標形勢明朗。兵工廠27戰得66分排名榜首，曼城落後5分排名第二。因為這星期曼城需要在足總盃八強主場面對班來，所以兵工廠正好借機擴大領先優勢，周日主場對水晶宮可謂不「勝」無歸，本場首選不讓分/兵工廠FC勝，也可考慮大小[客隊]小0.5，又或大小[主隊]大1.5。

【足球-英超】[水晶宮@兵工廠FC][03/19 (日)22:00] [編號 686]

兵工廠經歷了連同足總盃在內的4場不勝後，最近5場聯賽全部獲勝，各項賽事則是7戰6勝1平，令全隊士氣高昂。巴西國腳 馬丁內利 Gabriel Martinelli 成為了頭號功臣，在這聯賽5連勝期間一共進了5球，目前也是兵工廠在聯賽進球最多(12個)的球員。另外已經受傷一段時間，另一名巴西前鋒 "耶穌" Gabriel Jesus 終於復出，再加上冬窗加盟、上一場對富勒姆時交出3次助攻的比利時中場 特羅薩德 Leandro Trossard，兵工廠陣容深度非常足夠。

對手水晶宮是英超近況最差的球隊，該隊2023年各項賽事12戰5平7敗，仍然未打開勝利之門，聯賽近3戰全敗，近4場聯賽則是0進球。水晶宮雖說聯賽27戰得27分排名第十二位，但跟降級區只有3分的距離，再不振作，隨時會降級到英冠。只是球隊近況真是太差，本場首選不讓分/兵工廠勝，也可考慮大小[主隊]大1.5，又或大小[客隊]小0.5。

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