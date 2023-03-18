盧秀燕表示，電價的調漲雖然不得已，但是要小心帶動物價上漲。（陳世宗攝）

行政院長陳建仁18日與經濟部長王美花、水利署長賴建信等人前往馬鞍壩視察大甲溪水情。（陳世宗攝）

氣候變遷讓降雨變得極度不穩定，南部地區水情持續惡化中，為降低旱象在中部地區帶來嚴重的影響，行政院長陳建仁18日與經濟部長王美花、水利署長賴建信等人前往馬鞍壩視察大甲溪水情。台中市長盧秀燕向陳建仁請命，應該「料敵從寬」儘早將台中水情由藍燈轉綠燈，以提醒民眾節約用水，確保市民用水權益，並向院長爭取大台中聯合供應中科再生水計畫170億元經費補助，以加速推動再生水計畫，期望減緩缺水危機。

盧秀燕憂台中水情 向行政院長請命確保市民用水權益

盧秀燕表示，因未來降雨狀況不明，加上核二廠2號機已除役不再發電，德基水庫蓄水量從2月時的80％，不到1個月已降至60％左右，因經濟部曾表示中部地區為水力發電主要區域，希望中央除電力以外，一定要特別注意水資源調配問題，水情嚴峻當下優先保障民眾用水需求，避免影響到民生、農業及工業用水。

盧秀燕說，前年缺水時，為增加抗旱水源，中市府與水利署緊急設置6台RO級移動式淨水設備於文山及水湳水資源回收中心供工業及科技業者作為冷卻水使用，減少排擠到民生用水，及10台Qwater小型移動式淨水設備以產製民生飲用水，除部分機組已由水利署調用外，其餘市府皆已妥善封存，未來可配合水情狀況重新啟用。

媒體問經濟部17日表示，4月電價將調漲，規畫住宅用電700度以下不調漲，以現在什麼都要電的情況下，一般用電不超過700度很難，市長怎麼看？

盧秀燕表示，昨天中央已經宣布電價調整方案，我相信是不得已的，另一方面也要提醒中央注意，電價的調漲雖然不得已，但是要小心帶動物價上漲，因為現在萬物都在上漲，人民生活非常辛苦，要特別注意電價上漲後，它會造成物價連動，包括一般小吃攤等店家基於營業關係都需要用電，到時候有可能把電價反映到物價上面，另工商也需要用電，也會造成物價上漲情形，提醒勿單看電價，也須注意物價。