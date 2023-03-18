近日美國傳出多所銀行遭擠兌、引發破產疑慮，其中規模最大為矽谷銀行（SVB），我國勞動基金規模已達5兆餘，投資遍布全球股市、債市及另類資產，其中委外投資部分持有SVB債券部位不到500萬美金（約台幣1.5億元），占整體勞動基金不到0.01％，且該債券為優先擔保債券，勞動基金運用局官員強調，不影響整體勞動基金運作。

據勞動基金運用局最新公告指出，截至今年1月底為止，勞動基金規模達5.5兆餘元，其中規模最大為新制勞工退休基金規模達3.5兆餘元、舊制勞退以9757億元次之、勞保基金以7824億元再次之。

為了穩定收益，各勞動基金依法規不同，可投資國內外股票、債券、另類資產等，勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，自營部位未持有該公司股票或債券，在某委外部分持有SVB債券，但曝險不到500萬美金、不到勞動基金的0.01％，且為最優先順位債券，遭美國監管單位接管後，應該也可確保債權，「看來應該沒有什麼狀況」。