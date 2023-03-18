清明第3波加班機加開北-金雙向來回班機3架次及中-金來回1架次。(圖／金門縣政府提供)

清明節5天連假，為因應金門鄉親返鄉祭祖及旅遊需求，加上小三通亦將於3／25開放客運中轉，機位更將一票難求。為讓鄉親都能順利回金，縣府已於3／12至3／16啟動機位需求調查，並依結果協調民航局及航空公司後，決定加開北-金雙向尖峰時段來回班機3架次及中-金來回1架次，將於3／20上午9時起開放訂位。

縣府表示，今年清明疏運各航空公司於開放正班機及加班機等2階段訂位時，即已釋出大部分之運能，為協助鄉親返鄉祭祖，經3／12至3／16調查未訂妥機位需求統計，5條航線合計需求約780人次，大多為台北-金門及台中-金門航線為主，經縣府努力協調各航空公司，並同意保障各航班搭載人數後，於非常緊湊的時間下調度出本次清明第3波加班機。

縣府提醒鄉親與旅客，此次清明連假，於尖峰時段3／31至4／3台灣出發往金門方向，以及4／3至4／6金門出發往台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用；另提醒詳細航班資訊，仍以航空公司公告為主。

民航局也指出，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，提醒鄉親旅客應於訂票後3日內完成開票，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

航空公司也提醒民眾，務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。