Team USA hitting coach Ken Griffey Jr. prefers to lead by example. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/v1IliTmrNs — MLBPA (@MLBPA) March 17, 2023

即使已經退休多年，53歲的名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）依然展現高超的打擊本領，美國隊18日進行團隊打擊訓練，擔任打擊教練的小葛瑞菲手癢難耐，拎著球棒走上了打擊區，並成功敲出越過右外野大牆的全壘打，讓美國隊成員各個嗨翻天。

除了選手之外，美國這次組成的教練團同樣眾星雲集，前遊騎兵隊長麥可楊（Michael Young）、勇士鐵捕麥坎（Brian McCann）分別協助打擊調整，前洋基左投派提特（Andy Pettitte）則擔任投手教練，總教練戴羅沙（Mark DeRosa）或許是教練團中，選手資歷不算顯赫的一位。

小葛瑞菲接替麥坎上場打擊，吸引美國眾將像小學生般在本壘後方圍觀，有球員甚至拿起手機錄下珍貴畫面，小葛瑞菲終於在最後一球時擊出全壘打，重現過去在球場上的英姿，球員興奮歡呼，紛紛向小葛瑞菲擊掌以示慶祝。

自從2010年退休以來，小葛瑞菲一直在水手球團擔任特別顧問，雖然曾於小聯盟體系幫助選手成長，不過這還是小葛瑞菲首次涉足教練工作。打進8強的美國將在19日對陣處於賽會5連勝的委內瑞拉，勝者將於4強交手古巴。