已婚的朱姓男子搞上房東胡姓女子，2人多次約會遭朱男老婆林姓女子當街目擊，林女還遭朱男騎車撞飛。林女事後向兩人怒告求償50萬元，高雄簡易庭根據林女提供的跟蹤錄像，認定朱男、胡女有染，判賠20萬元，可上訴。

朱姓男子從事室內設計，與林女結婚30年。2020年9月，胡女委託朱男幫忙修繕房舍，兩人展開不倫戀情，時常私下約會。不久後林女查覺有異，開始蒐集2人偷情證據。

2020年9月30日，朱男騎車載著胡女經過住家附近，胡女雙手緊緊摟住朱男的模樣被林女撞見。正當林女上前質問時，朱男叫胡女跳車、趕快搭計程車離開，自己竟直接催油門；把老婆撞倒。林女所幸閃避得宜，沒有大礙，但氣得一肚子火。

隔沒幾天，林女弟弟也當街撞見朱男、胡女兩人一起甜蜜買飲料。林女弟弟故意上前攀談，朱男、胡女神色慌張、立刻閃人。事隔2個月，林女又兩度直擊朱男、胡女在餐廳約會，甚至發現胡女常把機車停在朱男租屋處，認定兩人同居。

事情越鬧越大，朱男乾脆離家出走。林女心死，將蒐證畫面整體提告，向2人求償50萬元。

開庭時，朱男、胡女雙雙否認不倫，辯稱兩人僅是工作上的夥伴，互動也與一般人無異。但法官審酌林女提供的蒐證影片，發現朱男、胡女2人互動確實親密，環抱、牽手並非工作夥伴會有的表現，認定2人踰矩的行為已侵害林女元配偶權，判賠20萬元，可上訴。