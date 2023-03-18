土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天結束長達數月的外交拖延，要求國會加快速度批准芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的申請程序。

此外，法新社報導，匈牙利同時決定於3月27日舉行批准芬蘭加入北約的投票，意味著這個以美國為首的防禦聯盟成員國可能會在幾個月內增為31國。

芬蘭與俄羅斯的邊境線長達1340公里，北約若納入芬蘭，將使北約與其冷戰時期敵人接壤的邊境長度增加1倍左右。

但這也讓同樣尋求加入北約的瑞典短期希望破滅；這個北歐大國因為與土耳其發生一連串爭端，最終使它在北約峰會7月登場前加入這個軍事聯盟的努力落空。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭與瑞典逆轉數十年來的軍事不結盟立場，於去年5月申請加入北約。

根據路透社，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示樂見土耳其推進批准芬蘭加入北約的決定，並表示他相信瑞典很快也會加入。

史托騰柏格接受路透社電訪時表示，艾爾段宣布土耳其國會將啟動批准芬蘭加入北約的程序，「這對所有相信北約東擴的人來說是美好的一天」。

他說：「芬蘭的加入將能強化北約，強化芬蘭的安全，也將強化瑞典的安全。」

但土耳其一直延後批准瑞典的申請，並稱瑞典窩藏土耳其認定的恐怖組織成員，尤其是庫德武裝組織庫德工人黨（PKK），瑞典則否認這一指控。

史托騰柏格說，艾爾段今晚告訴他，他願意繼續就瑞典申請案進行磋商。

史托騰柏格表示：「我也相信瑞典很快就會加入（北約），我會為此努力。」