國民黨選策會名單近日在黨內引發爭議，國民黨秘書長黃健庭今（18）日宣布，即日起黨中央的選策會終止運作，回歸到原來的提名機制。對此，已表態參與黨內立委初選的台北市議員游淑慧感謝黨主席朱立倫能迅速回應且果斷採取行動。游淑慧說接下來的選戰，大家要一起「戰起來」，面對龐大的黑金權的綠色執政結構。

游淑慧今日在臉書表示肯定也非常感謝朱立倫能迅速回應且果斷採取行動，大家目標一致，都是希望勝選，下架民進黨，讓台灣重返正道。在這樣的大目標底下，游淑慧強調「我們方向一致」。

對於黨中央宣布終止運作有爭議的選策會，回歸原本黨內的提名機制，游淑慧認為，穩定公正的制度才會運行順暢，而這是一次考驗，考驗著國民黨是不是能更包容、更改革以及更進步。

游淑慧強調，接下來的選戰，大家要一起站出來、戰起來，面對龐大的黑金權的綠色執政結構，「接下來的9個月還步步兇險」