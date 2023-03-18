國民黨日前公布的選策會名單不僅引起外界熱議，黨內也炮聲隆隆，新北市長侯友宜更大動作在臉書強調反黑金；今(18)日台北市長蔣萬安與侯友宜一起到新北三重出席捷運環狀線北環段開工動土儀式時，蔣萬安受訪時直言「廉者、民之表也」，更高呼「侯友宜加油」。

蔣萬安首先強調「廉者、民之表也」，他說國民黨應堅持應有價值，積極回應人民期待，符合社會標準，才能發出時代的聲音，唯有如此才能接下來的大選之中，贏回人民的信任，贏回為台灣打造更美好未來的機會。

他說，對於這樣的民意，國民黨必須僅警惕在心，朱主席跟黨中央對各界的聲音做了回應，表示要修正選策會的名單，我認為本就該這樣做，也應該給予鼓勵。

之後蔣萬安更當場表達對侯友宜的支持，強調「侯友宜加油、台北加油、新北加油，雙北好、台灣好」；有媒體追問這樣力挺侯友宜，是否也支持他參選總統，對此蔣萬安則說，兩人對清廉、反黑金的態度是一致，也希望大家有共同目標，一起努力。

蔣萬安稱，在雙北相關共同的建設上，我們都用實際的行動，來推動、展現決心，以市民的利益最為最優先的考量，這是我們共同的目標，雙北好、台灣好。