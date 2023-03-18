學測結束，高中生都在煩惱申請入學事宜，新北市今於新北高中、海山高中及永平高中擴大辦理「學習歷程檔案實作工作坊」，請來17位台北等各大學教授，分群、分組指導學生，將學生的個人特質、發展潛力等發揮至極致，工作坊內容也將同步直播至教育局YouTube，讓學子能順利入學。

教育局指出，今年工作坊配合新北教育月系列活動「在新北讀尚whole-學習歷程檔案好塞雷」，讓百名學子接受頂大教授的指導，了解課程學習成果、多元表現等項目的準備方向，展現個人特色，進而加分，另外教師也能透過工作坊，協助學生找到生涯興趣。

本次工作坊由台大教授林國明率團，協助學生精進學習歷程檔案製作，讓高中生掌握精髓，再依課程成果屬性分組，並由教授個別指導人文、法商、數理、生技、資訊等組別，學生最終依優化的課程成果進行發表。

工作坊也邀請教授與高中教師交流，提點學習歷程檔案的製作要領，成為學習歷程檔案的推手，新北高中教師王雅麗表示，與教授面對面交流後，得知教授檢視學習歷程檔案的觀點及技巧，對於輔導學生適性升學，相當有助益。

新北高中學生張鎮婷表示，工作坊透過與教授直接對話，立即獲得回饋，再依此精修檔案，調整後更能展現自己長處，對焦大學端選才需求，自己也更有信心面對申請入學的挑戰。

教育局長張明文表示，新北市設有校校有高中數位化學習專區平台，提供頂大免費線上課程，高中生可以隨時隨地線上修習，展現多元成果，未來會持續與大學簽訂合作備忘錄、提供大學免費課程供學生選修，提供學生最佳的升學資源。