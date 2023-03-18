KLEBER FOR THE WIN pic.twitter.com/ghbhVbxgbM — Bleacher Report (@BleacherReport) March 18, 2023

湖人的勝利就這樣莫名其妙飛了！厄文克服犯規纏身麻煩，依舊轟下全場最高38分，更在最後關頭傳給克雷伯投進絕殺三分外線，幫助獨行俠111比110氣走地主湖人，湖人目前戰績34勝37敗，排名雖然仍居西區第10，卻已經來到無緣附加賽的邊緣。

湖人一開賽雖利用安東尼戴維斯的內線優勢，逐漸取得小幅領先，但在次節，厄文開始爆發，帶領獨行俠打出10比0小高潮，不僅超前，更一度領先湖人9分，上半場打完，獨行俠62比54領先，厄文半場就摘14分，安東尼戴維斯則有10分進帳。

厄文下半場持續飆分，幫助獨行俠穩住領先優勢，但在末節，湖人打出10比2逆轉攻勢，且讓厄文吞下第5犯，打到最後56秒，里夫斯兩罰俱中幫助湖人109比105領先，不過克雷伯最後7.2秒3罰俱中，雙方只剩1分差距，湖人趕緊含出暫停。

暫停過後，安東尼戴維斯兩罰中1，時間還剩6.7秒，換成獨行俠暫停布署，球發進來交給厄文處理，讓他吸引湖人包夾防守，然後回身傳給埋伏左側45度角的克雷伯，讓他直接壓哨出手三分命中，獨行俠全體球員也衝入場內慶祝，湖人的勝利就這樣飛了！