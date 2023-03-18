中鋼日前調漲3月份和第2季內銷盤價，中鋼董事長翁朝棟18日表示，去年下半年受國際鋼市低迷影響，中鋼營運也悶了半年之久，但隨著盤價調漲，中鋼3月份營運很有機會轉盈，一吐悶氣。另對於工業用電調漲，中鋼估計一年將增加12.47億元的用電成本。

翁朝棟18日在中鋼企業工會舉辦的親子健行活動中，做了上述表示。翁朝棟說，目前鋼市的表現，有如「輕舟已過萬重山」，開始慢慢看到春天的來臨。

此外，對於政府調漲電價議題，翁朝棟表示，去年外購電量約28億度。依電價審議委員會的公告，特高壓用戶流動電費調漲17％，中鋼初步估算每年約會增加12.47億元的用電成本，尚需待台電公司公告各時間電價的調整情況才能精算得知。

中鋼強調，該公司將會持續落實節約能源工作，包括執行節電方案、積極善用離峰電力、使用高效率設備、精進能源使用管理、積極導入智慧化應用等，藉以降低公司營運成本，並加速推動儲能系統建置，強化廠內供電系統韌性。