（中鋼企業工會親子健行嘉年華活動18日，假衛武營都會公園熱鬧登場，邀請中鋼董事長翁朝棟(右三)、中鋼企業工會理事長陳春生(中)、勞動部長許銘春(左四)等貴賓參加。圖／林憲祥） 中鋼企業工會18日，假衛武營都會公園草坪盛大舉辦親子健行家庭日活動，共有工會會員及家眷超過4萬人報名參加，現場熱鬧滾滾。特別邀請勞動部長許銘春、立委許智傑、李昆澤、邱議瑩、高雄市議長康裕成、高雄市府運動發展局長侯尊堯、毒品防制局長林瑩蓉，並邀請中鋼董事長翁朝棟參加，共同在擊鼓聲中揭開序幕。另中鋼總經理王錫欽、執行副總經理黃建智等相關主管也應邀參加。現場主舞台表演由南島舞集帶來精湛的「春雷響動，山林戰鼓」，氣勢磅礡的震撼鼓聲中也預祝鋼市行情春暖花開，今年中鋼營運業績鴻「兔」大展。中鋼企業工會每年舉辦親子健行家庭日活動都有上萬會員攜眷報名參加，因新冠疫情嚴峻而停辦三年，今年疫情趨緩，會員期盼已久的家庭日活動得再次舉行，創歷年最多人數逾4萬3,00名員眷報名參加，今年特別擴大舉辦，除主舞台有南島舞集、流行樂團、活力舞蹈等伴隨周邊街頭藝人秀等精湛表演接力登場，也設計氣墊城堡與12項童玩活動區給孩童暢玩，更邀各大知名品牌商品聯合展售、國內熱銷汽車品牌車展及人氣文創野餐市集，打造一場結合「舞台表演」、「童樂會」、「野餐」、「車展」、「商品市集」、「街頭藝人表演」的草地盛會。侯尊堯代表陳其邁市長出席致詞並擔任摸彩嘉賓，立委林岱樺、高雄市議員陳致中、林智鴻議員、李雅靜都特別到場與會員同歡，讚許中鋼企業工會辦理大型戶外親子健行活動，響應「宜居城市，樂活高雄」的城市願景，中鋼企業工會會員攜家帶眷來到衛武營都會公園郊遊踏青，展現中鋼人的熱情活力，也帶動市民與遊客更看見高雄市政府用心營造的幸福城市風景。這次活動也邀請市府團隊共襄盛舉，毒品防制局有舉行反毒闖關遊戲，強化親子反毒知能，市警局鳳山分局長蔡鴻謀長偕警察同仁設攤宣導治安及交通安全，讓更多市民朋友寓教於樂，學習居安、交安與治安的知識，共造友善美好家園。另外也邀請中鋼在小港的好鄰居台電大林電廠在會場試賣即將推出的「大林冰棒」，推廣高雄限定的天然健康、濃郁怡人冰品給市民朋友。陳春生表示，親子健行家庭日是工會年度重要的大型活動，平常大家忙碌於工作，藉由溫馨熱鬧的親子健行，會員邀請親朋好友來共遊，促進大家情感交流也凝聚工會向心力，感謝會員及寶眷對工會的支持，唯有大家萬眾一心團結一致，才能為員工謀取更有利的勞動條件與更優渥的福利。陳春生特別感謝中鋼董事長翁朝棟對員工的重視與照顧，工會與公司可以穩定溝通對話，唯有勞資和諧同心，才能攜手創造「安穩工作」、「安心職場」、「安全勞動」幸福友善企業。