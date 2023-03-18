大陸央視新聞用戶端-18日報導，英國媒體當地時間17日報導，從4月5日起，英國將取消對自中國大陸入境英國人員，提供出發前新冠核酸檢測陰性證明的要求。

此外，同日起，英國衛生安全局對從中國抵達倫敦希斯洛機場的旅客實施的自願檢測計畫也將取消。

此前，加拿大衛生部長讓-伊夫思·杜克洛（Jean-Yves Duclos）當地時間16日發布新聞通報，宣布從加拿大東部時間17日0時01分起，乘坐從中國出發的航班前往加拿大的旅客將無須在登機前提供新冠病毒檢測結果的證明。

這是繼美國之後，又一國取消對中國旅客的入境限制政策。

美國是在11日宣布自中國入境無需核酸陰性報告，不過目前從美國和加拿大回國的核酸報告提供尚未取消。

目前，大多數國家已取消對中國旅客的入境限制

界面新聞報導，據了解，目前從中國入境英國、尼泊爾，塔吉克還需要提供核酸陰性報告，從英國，德國和澳洲回中國也需要核酸陰性報告。

日本自3月1日放寬了對中國的一系列入境限制，包括落地檢從全員檢測調整為抽查，並且無需等結果，允許航空公司增加中日航班等，但入境日本和回國登機前的核酸陰性報告依然需要提供。

英國政府網站1月9日發布向國會提出的書面聲明稱，英國衛生安全局（UKHSA）於當地時間1月8日啟動一項監測計畫，將選取部分自中國入境旅客（僅限抵達希斯洛機場）實施自願新冠核酸檢測。所有陽性樣本都將被送去測序分析，以加強監測病毒新變異的現有措施。

英國衛生和社會保障部去年12月30日宣布，從1月5日起，從中國大陸直接或間接入境英國者需出示48小時內核酸陰性證明方可登機，該政策還適用於過境旅客。

據英國《獨立報》報導，英國政府此前表示，檢測結果呈陽性者無需進入旅店隔離或自我隔離。