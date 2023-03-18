去年爆出柬埔寨打工詐騙，逾百人受害，一名女網友透露，近日似乎又有新的詐騙了，弟弟被朋友蠱惑要去杜拜工作，說每個月可賺台幣6.6萬元，家人們都覺得這是詐騙，但弟弟卻執意要去杜拜開啟新生活，無奈之下，大姊把弟弟的護照撕爛，但弟弟卻惡狠狠地說「等護照重新補辦好一樣會飛過去。」讓家人們聽了很崩潰。

一名女網友在臉書社團《爆料公社》上分享，今年2月初弟弟突然找各種藉口向她與大姊要錢，他們沒有多想就給了錢，怎料弟弟卻突然說要在2月中去杜拜工作，為此還辦了休學，甚至把在台灣的工作都辭掉了。

女網友表示，她和大姊擔憂弟弟遇到海外工作詐騙，履次好言相勸，但弟弟卻像是被鬼附身一樣，完全聽不進去，還堅稱這份工作是一個很好的朋友介紹的，肯定沒有問題，但那位朋友只不過是弟弟在酒吧認識的陌生人。

女網友指出，沒見過世面的弟弟，一聽到去杜拜工作就可以月賺人民幣1.5萬（台幣6.6萬），立刻就心動了，由於家人和警察勸告都無果，大姊擔憂弟弟會直接出國，因此就把弟弟的護照撕毀了，怎料弟弟發現以後，不但對大姊動粗，還說「等護照重新補辦好一樣會飛過去。」讓家人們很心碎，也不知道該怎麼辦才好。

貼文引起網友討論，「反正勸也勸不聽，就讓他去吧」、「別阻止他，就讓他去當豬仔，到時候就知道誰才是真正對他好了，只是如果可以灑在當地吧。有夢最美、骨灰罈相隨」、「就算都是真的，是正經工作，那裡的消費水準他也吃不消，1.5萬人民幣只能過著難民般的生活」。