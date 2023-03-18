電價4月起將調漲，平均漲幅達11％，藍營質疑蔡政府承諾跳票，行政院副院長鄭文燦上午出席磐石會長交接時表示，台電每度電發電成本虧損1.4元，政府已編列預算彌補虧損，但仍不夠，才會微幅漲電價；台灣電價調整與鄰近國家相較起來，已經是比較低的，「這是不得已的決定」。

針對藍營質疑電價漲價是政府能源政策錯誤導致，鄭文正回應說，受到俄烏戰爭影響，國際燃料價格包括燃煤、天然氣、燃油都是大幅上漲，各個國家都必須調整電價因應；台電目前發每度電虧損1.4元，政府編列2000億元經費彌補虧損，但這樣還不夠，才必須微幅調整電價。

鄭文燦指出，為了讓電價調整的衝擊能降到最低，這次電價調漲，包括民生用電的1200萬戶、學校都不調整，且衰退10％以上的產業也減半調整；台灣與鄰近國家相較起來，電價調整已經是比較低的，主要是希望將對物價影響降到最低，未來若國際燃料價格變動，也會慢慢調整、恢復到正常情況，「這是不得已的決定」。