韓國人氣女團BLACKPINK世界巡迴演唱會《BORNPINK》18、19日在高雄登場，卻屢次傳出不肖黃牛售票的消息。日前Dcard網友指出，疑似知名網紅「崔咪」的老公在臉書社團高價販售黃牛BLACKPINK演唱會門票，引起網路熱議。

BLACKPINK宣佈來台開唱，販售演唱會門票後，卻頻傳台灣黃牛亂抬價的亂象。Dcard網友爆料，這幾天因「男女出門，該AA制還是男生付錢」引起爭議的知名YouTuber、網紅「崔咪」的老公，在臉書社團高價販售BLACKPINK黃牛演唱會門票。

BLACKPINK今明兩日來台開唱，不過網友爆料，知名YouTuber的老公在臉書社團高價販售黃牛票。（圖／翻攝畫面）

該名網友氣得直呼「雖然很多人都有在賣黃牛票，但身為一個擁有16.9萬訂閱的YouTuber，是不是不太妥？？」。其他網友見狀也紛紛痛批：「做這種垃圾黃牛的勾當管他是誰都給我下去」、「也有可能是詐騙，不要上當」、「我的錢心甘情願讓表演的人、所有辛苦的工作人員賺爛，票價如果原價是1萬2萬我也買爆，但不願意讓惡意搶票賺差價的人賺」。