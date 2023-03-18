▲民眾在平常未開放的協和電廠內健走。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲民眾在平常未開放的協和電廠內健走。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市中山區18日上午舉行「全民健走暨運動嘉年華」，現場一早就聚集1500名市民參加，此次活動最特別之處是在於，民眾可以暢走平日一般不對外開放的協和發電廠，近距離看到著名的三根大煙囪，許多民眾在廠內遠眺外木山山海美景，紛紛打卡拍照，滿載而歸。

主辦單位基隆市體育會理事長鄭錦洲表示，本次活動為「112年運動i臺灣2.0計畫」活動之一，在於推廣健康生活觀念，並鼓勵大家多運動，保持身心健康，基隆市本年度也投入超過1500萬的經費辦理各式各樣的運動活動，獲體育署核定53件計畫活動，可說是平均每週都有一場運動活動，促進民眾多多運動機會。

活動現場也結合了眾多單位來擺攤宣導，有基隆市衛生局、基隆市中山區衛生所、基隆市警察局等，以及社區體適能執行單位「國立臺灣海洋大學」幫助民眾進行體適能檢測，讓民眾能了解自身身體的健康資訊。教育處處長劉美蘭也特地前來一同到場參加，期望能夠透過這樣的活動，提高民眾對於健康生活的重視。

本次健走最特別之處，在於讓民眾能一探協和發電廠內部的沿途風景，全程由協和發電廠入口處出發，看見著名的三根煙囪及山海美景後即到折返處。參加的1500位民眾紛紛拿起手機打卡拍照，收穫滿滿。健走全程路程大致5公里左右，路途簡單，讓民眾能透過健走活動達到維持身心靈的健康，也能從不同角度看到基隆的美。

活動結束後，基隆市體育會鄭錦洲理事長感謝所有參加者的熱情參與和工作人員的辛勤付出，期待未來能夠有更多類似的活動，讓基隆體育活動更加豐富多元。教育處處長劉美蘭表示，期望未來能夠持續透過這樣的體育活動，提高民眾對於健康生活的重視。

基隆市政府表示，本次社區健走活動不僅讓大家享受運動的樂趣，更讓社區居民之間建立起更緊密的聯繫，並且提醒大家重視健康生活，相信這樣的活動能夠繼續發揮其正面的影響力，讓社區更加美好。