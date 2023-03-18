湖口反生命園區自救會18日當天也到植樹活動會場，徵求鄉民連署。（邱立雅攝）

新竹縣政府、新竹新區管理處與湖口鄉公所18日在湖口湖南村環保公園舉辦植樹活動，希望藉由活動讓民眾瞭解植樹對於降低二氧化碳濃度、減緩溫室效應的功效及自然生態的重要。活動舉辦地點環保公園也刻正展開第2期清理計畫，未來將規畫為湖口鄉的特色公園，提供給湖口鄉親休閒遊憩及運動之用。

配合林務局宣導植樹造林政策及營造各鄉鎮市地方特色景致，新竹縣府每年調撥培育發放鄉鎮市需求綠美化植栽，利用植樹造林達減碳及美化竹縣景緻效果。統計自2011年起每年培育茶花、竹柏、台灣杉、茄冬等綠美化及造林苗木，提供村里、機關、學校及民眾綠美化使用，每年度配撥數量約20萬株，達1人1樹綠美化目標。

18日的植樹活動，縣長楊文科、鄉長吳淑君等人，在環保公園帶頭種下樹苗，期許樹木未來能成蔭。新竹縣府指出，環保公園原是鄰近湖口交流道的中湖路旁的軍用閒置地，2016年湖口鄉公所辦理撥用後發現遭傾倒廢棄物，當年經環保局調查檢測，範圍面積高達10公頃，體積有6萬立方公尺，實際處理費用更超過1億元。

湖口鄉公所於是召開協調會，並爭取軍方提撥廢棄物處理經費，經過多年辦理清除作業，在2022年完成第1期整治，清理後之場址現況為裸露地，仍有不少垃圾待清運，目前正在規畫第2期清理工程。此次透過植樹活動，讓環境多了一分綠美化，不僅重建土地資源永續利用，也兼具環保教育及宣導功能。

新竹林區管理處在活動現場贈送桃金孃、山黃梔、萊特氏越橘、山櫻花等1000株原生植物外，亦設有保林愛林、生態保育、工程生態友善及廉政等業務宣導攤位。

活動當天湖口反生命園區自救會也到現場設攤，徵求民眾連署，不過相較2月底在波羅村集會所說明會上的火爆場面，此次在環保公園僅宣傳理念，並未發生衝突場面。

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