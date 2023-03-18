為增進國小學童對健康的認識，全民健康基金會今宣布「好健康小學堂」活動正式開跑，今年在和運租車、HOT大聯盟贊助下，將舉辦5場實體、5場線上活動，幫助學童認識脂肪肝、BMI、視力保健等，其中的5場線上活動聚焦在新北的偏鄉學童，盼讓健康意識從小扎根，守護偏鄉健康。

「好健康小學堂」課程內容主題包括：1.藏在身體裡的魔術師：肝膽健康與油滋滋的小胖子，2.身體裡面的幫浦：心臟健康與三高慢性病，3.探索世界的大功臣：眼睛保健與四眼田雞，4.腸胃哥倆好：腸胃保健與腸胃炎，5.呼吸的第一道防線：呼吸道健康與感冒疾病。自2017年起推動至今，累計實體課程逾50場次，因受新冠疫情影響，為配合防疫，於2021年起轉型為線上課程，使學童能夠兼顧防疫與學習，並提供學校老師創新的課程選擇，徹底實踐停課不停學之目標，此課程於2022年獲得「台灣行動永續獎」與「亞太區永續行動獎」雙料銅獎殊榮。

今年的「好健康小學堂」由台北市教育局與新北市教育局一起參與推動，獲和運租車與HOT大聯盟的公益贊助，於2023年贊助新台幣50萬元支持10場好健康小學堂活動，其中台北市舉辦5場實體活動，新北市舉辦5場偏鄉線上課程，活動於3月18日正式起跑，首度深入新北市的偏鄉國小，讓偏鄉學童有機會體驗此優質課程。

首場偏鄉線上小學堂課程將在3月23日針對新店區龜山國小學童舉辦 後續亦由新店區青潭國小接續，盼能拋磚引玉，使愛心力量接續傳遞至偏鄉，造福學童，促進全民健康。

全民健康基金會執行長暨臺大醫院家醫科醫師粘曉菁表示，若能在孩童階段及時建立正確的健康、營養概念，注重全方位的身心健康，將來就能減少疾病問題的產生，並期望孩童不僅關心自身健康，還能關懷家人親友的健康。此外，透過課程讓孩子認識民間公益團體，藉此培養付出及服務精神，使孩子更能懂得「取之於社會，用之於社會」的真諦，每一位將來都是傳遞愛與健康的善心大使。

前台北市政府教育局局長曾燦金表示，「好健康小學堂」所教導認識肝及健康促進的知識，深入淺出，是素養導向的課程，比學校大小考試重要，ㄧ生受益無窮。台北市政府教育局體育及衛生保健科科長林奎宇表示，北市國小從2017年開始就有機會參與「好健康小學堂」，很感謝全民健康基金會、和運租車與HOT大聯盟協助，持續讓台北市學生有機會參與體驗優質課程，透過多元設計活動更深化自我健康觀念。

新北市新店區龜山國民小學校長李正琳感謝全民健康基金會提供偏鄉學子「好健康小學堂」線上課程，希望學生透過這些線上健康闖關課程獲得寶貴健康知識，更能身體力行並擔任照顧身邊家人朋友的健康小尖兵，也期待孩子們未來有機會以一己之力回饋社會，愛心綿延相傳。

和運租車總經理謝富來說，很榮幸有機會和運租車及HOT大聯盟，與全民健康基金會攜手推動好健康小學堂，讓偏鄉學童有機會體驗這個優質課程。粘曉菁表示，「好健康小學堂」每批次人數限20～30人，讓小朋友，尤其小學生認識健康知識之外，還可以認識台灣慈善的寶地。