竹北市領先全國，首波紓困金發放以弱勢族群及66歲以上長輩優先，超過7000萬已經溫馨直送匯入1.3萬符合資格者帳戶，第2波E化申請18日正式登場，上線首日，E化開放1小時申請人數飆破萬人，市長鄭朝方化身服務人員，親自坐鎮櫃台向民眾解說申辦流程。此外，近日中央發布6000元現金普發政策，許多外縣市民眾誤撥竹北市專屬紓困金服務專線，平均每天湧進超過千通，6成以上來自全台各地。

竹北專屬6000元紓困金，第2階段E化申請正式上線，即日起至3月25日，免出門免排隊都能透過官方申請網址（6000.zhubei.gov.tw）24小時線上申辦，竹北市公所同步於斗崙里集會所設置E化申請櫃台及指揮中心，申請期間每日上午9時至下午4時，安排工作人員協助不諳電腦操作的長輩市民申辦。

E化申請第1天，鄭朝方也到場關心，同時化身1日工作人員，拿起平板親上火線，為市民詳細說明E化申請所需輸入4寶：戶號、身分證字號、出生年月日和手機號碼，並上傳身分證正面和存摺封面，完成申請後，4月4日前就會入帳。

鄭朝方表示，紓困金E化上線象徵竹北市公所市政E化第1步，對於隸屬第3級行政區的縣轄市來說相當不易，市公所整合戶政、社政、資安、金融機構、資訊機構等跨平台合作，完成E化系統建置，更是以中央級的E化層級建置系統，可以說是越級打怪。

此外，近日中央發布全民普發6000元振興金申請期程，竹北市專屬幸福6000服務專線因此湧入爆量諮詢電話，平均每日超過千通，其中高達6成來自全台各縣市民眾詢問，統計最多的來自台北市。鄭朝方特別說明，竹北市6000元民生紓困金，是由市公所自行提撥發放、竹北獨有，與中央普發6000元振興金為不同款項，因此竹北市民將可獲得1萬2000元津貼，也提醒外縣市民眾撥打專線前先確認，避免徵詢不到所需資訊。