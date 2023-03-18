美國前總統川普因被控煽動2021年1月6日國會山莊暴動，遭推特等大型社媒集體封殺。臉書和YouTube相繼解禁，川普今天在臉書寫下第一則貼文「我回來了」宣告回歸。

法新社報導，川普在臉書（Facebook）除貼文「我回來了」，還附上一段2016年總統勝選感言的12秒影片，影片裡他說「抱歉讓大家久等了，事情有點複雜」。

現年76歲的川普有意再次代表共和黨角逐白宮寶座。今天解禁前他無法在擁有3400萬粉絲的臉書和260萬粉絲的YouTube帳號上發布任何內容。

2021年1月6日國會山莊暴動後，多個社媒平台以煽動騷亂將川普停權。當時響應川普的支持者衝進美國國會山莊，試圖阻撓國會對民主黨拜登的總統當選認證程序。

繼臉書2個月前解禁川普後，YouTube也在今天宣布恢復他的帳號。

YouTube發表聲明「今天開始，唐納．川普頻道不再有任何限制，可以上傳新內容」。

「我們既仔細評估現實世界仍存在的暴力風險，同時也要平衡選民在選舉時平等聽取國家主要候選人意見的機會。」

國會山莊暴動後，川普擁有8700萬粉絲的推特（Twitter）帳號也被封，他只得透過新設的自家平台Truth Social與支持者交流，而他在Truth Social粉絲不到500萬。

去年11月川普宣布角逐2024總統大選數天後，推特新老闆馬斯克（Elon Musk）恢復川普的帳號，但川普迄未在推特發文。

「華盛頓郵報」指出，川普現在已可使用推特、臉書、IG和YouTube等社媒如昔，這些社媒平台是他贏得2016總統大選的重要利器；但他在這些平台似乎還沒恢復以往連珠砲般身手。

華郵去年11月時曾報導，川普曾告訴旁人他不能拋下 Truth Social，否則後者將難以為繼，他不希望這個與他連結如此密切的平台收掉。