高雄市社會局安排美髮師到茂林區為民眾義剪。（高雄市社會局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市社會局為照顧原住民長輩視力健康，結合社團法人高雄市百慧公益慈善協會、高雄市鐘錶眼鏡商業同業公會，於今（18）日至茂林區茂林里多功能活動中心舉辦「驗光配鏡暨義剪公益活動」。由專業的驗光師提供民眾免費驗光配鏡服務，並贈送老花眼鏡給弱勢長輩。

茂林區地勢陡峭，是高雄市人口最少的行政區，民眾如果發現視力有問題，都必須前往鄰近的市區做視力篩檢及驗光配鏡，舟車勞頓、耗費心力。有些長輩甚至會因此覺得麻煩而不願前往，導致視力問題無法改善，造成生活各種不便。

高雄市社會局長謝琍琍感謝大家發揮愛心，將驗光儀器及專業驗光師帶到原鄉協助民眾檢查視力，請眼科醫師現場指導民眾如何保護靈魂之窗。

高雄市鐘錶眼鏡商業同業公會及社團法人百慧慈善公益協會理事長鄭勝次熱心公益，自兩年前起就著手規畫原鄉公益配鏡服務，於去年3月26日完成桃源區場次，約有300位長輩及原民鄉親獲得服務。

因應疫情，茂林區延至今年辦理，並廣邀台灣美容職業工會聯合總會、高雄市美容業職業工會、高雄市工會行善特攻隊等單位共襄盛舉。一大早長輩就到現場和工作人員打招呼，開心地等待安排驗光，驗光後挑選喜歡的鏡框樣式，並不斷跟工作人員道謝。現場除驗光配鏡外，也安排義剪活動，令長輩們相當開心。