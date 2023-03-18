中國、沙烏地阿拉伯和伊朗三國10日在北京發表聯合聲明，宣布沙伊兩國恢復外交關係。大陸觀察者網18日引述美國《華盛頓郵報》專欄作家伊格內修斯（David Ignatius）發表的評論文章〈中國如何預示中東多極化的開始〉中，前國務卿季辛吉受訪的觀點。季辛吉表示，此事是中東戰略格局的一個重大變化，中國以「和平締造者」的角色改變了國際外交的職權範圍，並朝著成為創建世界秩序的參與者的目標邁出了重要一步。

伊格內修斯分析，美國不再是中東地區不可或缺的力量，如今中國也有在外交領域促成國家間達成和平協議的強大號召力。

「我認為這是中東戰略格局的一個重大變化。」季辛吉告訴伊格內修斯，「沙伊北京對話」這一重大外交成果，與上世紀70年代他自己及時任總統尼克森在中美建交前的對華接觸，「在外交方式上非常類似」。

季辛吉指出，從短期來看，此事有利於緩和中東地區的緊張局勢，對各方都有好處；而從長期來看，中國以「和平締造者」的角色出現，「改變了國際外交的職權範圍」。

伊格內修斯對季辛吉此話解讀稱，這表明美國不再是中東地區不可或缺的力量，不再是唯一強大到足以促成和平協定的國家，如今中國也擁有這種號召力。

此外，季辛吉還認為：「中國近年來宣布，自身需要成為創建世界秩序的參與者，而現在中國已經朝著這個方向邁出了重要一步。」

對此，伊格內修斯也在文章結尾總結道，事實上，在一個單極的中東，占據主導地位的美國會在其盟友沙烏地和以色列的對抗政策中受到鼓勵，該地區並非是一個非常穩定的地區。而隨著一個多極化的中東正在出現，以往長期對峙的中東地區正在變成一場「平衡遊戲」。

「正如季辛吉所說，這將是一場有著新規則的新遊戲。」伊格內修斯最後寫道。