聖火交接儀式，主辦單位交接給基隆選手們。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

聖火交接儀式合照。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

本次主題為「全力原夢」的全國原住民族運動會大會聖火傳遞，於18日上午抵達最後一站基隆市，由基隆市教育處長劉美蘭和原住民議員陳明建、體育會理事長鄭錦洲陪同迎接。市長謝國樑表示，市府非常重視體育活動，許多原民小將更是有優異的表現，未來會陸續推動包含「明星少棒隊」等體育政策，讓基隆的孩子可以發光發熱。

基隆市政府表示，「全力原夢」為每兩年舉辦一次的全國原住民族運動會，今年由臺北市政府舉辦，象徵大會最高精神的聖火，於3月13日起陸續在各縣市進行傳遞，最後一站在今天抵達基隆市。聖火由台北市體育局專門委員呂生源手中，接過聖火主火交給基市府體健科科長吳國偉，再由南榮國中體育班學生進行本市副火傳遞。

謝國樑表示，樂見大會聖火傳遞到基隆，強調市府非常關心原住民事務與各項體育發展，例如棒球部分，未來朝打造「明星少棒隊」方向逐步前進，非常期待原民小將加入行列。謝也鼓勵基隆代表隊選手，維持良好健康狀態，帶著平常心將平時苦訓成果，在競技場上再創佳績，為自己也為基隆爭取最高榮耀。

基隆市教育處表示，基隆市參加「112年全國原住民族運動會」代表隊共計366人，除參加傳統射箭、傳統樂舞、傳統路跑、傳統負重、傳統拔河及水域活動(競舟)等6項傳統項目，還有擅長的田徑、跆拳道、籃球、棒球、慢速壘球、槌球等6項項目，而其中傳統拔河「團體賽」項目，今年將挑戰三連霸的佳績。

最後謝國樑勉勵代表隊成員，在賽會期間「全力原夢」，期盼再接再厲，超越上一屆3金4銀2銅的成績。