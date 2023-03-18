作家陳柔縉日前遭平台外送員擦撞後死亡，因賠償不出賠償金，外送員可能要入獄，勞動部去年修正「外送作業安全衛生指引」，要求應為外送員投保第三人責任保險，但國內2大外送平台以沒有合適保單為由仍未為外送員投保，職安署至今也未依職安法開罰，職安署近日邀集金管會、保險業者、平台業者、工會討論，會中職安署也要求在投保責任險前，應提出善意解方。

職安署去年提及「雇主及平台業者亦需強化風險控制，同時基於企業社會責任，為外送員執行外送作業投保第三人責任保險，以提升外送員相關權益保障」，未落實應依職安法開罰，但去年11月首次稽查後要求限期改善，近日再次稽查卻再次給予限期改善，至今也未開罰。

「職安署明顯甩鍋」，全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示，當初認為產險業者可以開發出符合平台的碎片式保單，但因至今未開發出，業者未能投保，現在職安署也不開罰。蘇柏豪提及，工會建議外送平台可以思考按日、按周、按月或按收入等補助一定比率的保險費，讓外送員自行投保。

職安署副署長朱金龍說，平台業者在會中反映就算要為所有外送員投保全時段保險，但行政十分繁雜，至於工會所提的補助外送員保險費，平台業者也認為窒礙難行，雙方未有共識，但在會中也裁示，在保險商品開發完成前，業者應提出善意作法，外送平台也應針對指引相關規範，主動與保險業者洽談加保事宜。

至於現在為何仍未開罰？朱金龍表示，目前仍是要求限期改善，主要為業者提及有窒礙難行的地方，因此基於善意仍給予改善時間。