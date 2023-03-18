國道1號南下西螺路段，一輛聯結車在中午近1時左右，突然起火燃燒，造成整個路段大塞長達9公里，整個西螺路段瞬間成為超大型停車場，目前國工局正在拖吊車前往，國道警方也即派遣員警前往疏導車潮，起火原因將待後續調查。

國道1南下西螺路段聯結車火燒車，後方9公里成停車場。(翻攝自國道公路即時路況)