國道1南下西螺段聯結車火燒車 後方9公里成停車場 13:382023/03/18 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1南下西螺路段聯結車火燒車，後方9公里成停車場。(翻攝自國道高速高路即時路況) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下西螺路段，一輛聯結車在中午近1時左右，突然起火燃燒，造成整個路段大塞長達9公里，整個西螺路段瞬間成為超大型停車場，目前國工局正在拖吊車前往，國道警方也即派遣員警前往疏導車潮，起火原因將待後續調查。 國道1南下西螺路段聯結車火燒車，後方9公里成停車場。(翻攝自國道公路即時路況) 國1北上安定段4車連環撞 占據2車道車流狂塞1小時 國1鼎金段連環撞 男撞翻1車又追撞鄰車 2人受傷送醫 聯結車載運砂石沿路掉落國道 後方4車追撞釀2傷 #國道 #西螺路段 #聯結車 #火燒車 #停車場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 深夜視線差＋易車速過快 烏日區農會贈「這物」護用路安全 18:572023/03/16 寶島 自由車環台賽桃園登場 31個國家與會 04:102023/03/14 地方新聞 新北首場行動治理座談會 圍繞停車場、汙水下水道等議題 15:432023/03/13 政治 桃園草漯沙丘白沙屯停車場拚12月完工 04:102023/03/15 地方新聞 鳳山商工校車有異狀 司機停車放人 下一秒火舌竄出 09:142023/03/15 社會 自由車環台賽 3月15日南投競輪交管 04:102023/03/14 地方新聞 台版撒哈拉祕境 草漯沙丘再建停車場 拍美照更便利 18:442023/03/14 生活 高雄高工附設立體停車場 配合輕軌成圓預計年底完工 14:042023/03/15 生活 永和區政座談 聚焦停車場、汙水接管 04:102023/03/14 地方新聞 新進度 東豐快第3標新興段將重招標 04:102023/03/13 地方新聞 高雄市電桿電死2命 年編千萬預算體檢迴路防漏電 07:162023/03/18 社會 國道3號茄苳路段貨櫃車事故 下班車潮受影響 18:012023/03/14 社會 國際自由車環台公路賽 15日南投競技今預演交管 17:432023/03/13 生活 紅斑馬全台串聯宣導 為2023台北國道馬拉松開跑加油 17:252023/03/12 社會 砂石散落打滑4車連環撞2傷 警釐清肇事原因 19:382023/03/13 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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