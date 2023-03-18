南韓超人氣女團BLACKPINK今明兩天在高雄世運主場館開唱，演唱會周邊商品也在今早10點開賣，一早湧現上千粉絲前來搶購限量商品，還有人更是凌晨12點就來排隊，可以說是相當熱情。

BLACKPINK演唱會官方周邊商品10點開賣，17項周邊包含髮夾、帽T、手燈、手提包以及專輯等，價格落在300元到2200元之間，由於擔心有人大量收購轉賣，官方限定一人僅能買一項商品，好讓更多粉絲可以購買到官方周邊，將偶像收藏回家，據悉當日庫存數量售完即結束銷售，其中有熱情的粉絲半夜12點就來排隊，目前人潮已從場館排到世運捷運站，長達至少1公里，根據工作人員透露至少等得等3小時以上，為了確保結帳速度順暢，現場備有收銀機45台；此外，也有台灣舞團在現場跳Blackpink的歌，吸引一些粉絲駐足觀賞。

BLACKPINK周邊商品開賣吸引大批粉絲搶購。（圖／記者孫伊萱攝）

BLACKPINK高雄開唱，排隊人潮排到到捷運站附近。（影片/孫伊萱攝）

BLACKPINK今在高雄開唱，粉絲排周邊商品，排了至少1公里。（孫伊萱攝）

不過有許多攤商看準商機，在場館外擺起攤位販售起周邊商品，吸引不少粉絲前往購買，不過官方人員接獲舉報後，已經前往勸導要求撤離，根據《自由時報》報導，這回搶到頭香購買周邊商品的粉絲透露，昨晚半夜12時就抵達現場排隊，共等了10小時才購買到周邊，總共花了約2萬元買了全品項，有些是幫忙代購，她更透露這次演唱會買到6800元的位置，期待等下可以近距離見到偶像。