全國原住民運動會聖火今日上午傳抵金門，聖火隊代表於縣府前廣場合影留念。(圖／金門縣政府提供)

原民運聖火隊後由縣府出發繞行地區五鄉鎮，傳抵金湖鎮時鎮長陳文顧(前)親自率隊引跑傳遞。(圖／金湖鎮公所提供)

2023年全國原住民運動會將在3月24至27日假台北市舉行，大會聖火13日由台北市開始進行環島傳遞儀式，今(18)日上午傳抵金門，由縣府教育處長孫麗琪等人請引聖火後交給金門縣聖火隊繞行地區五鄉鎮，隨後交回台北市聖火隊完成傳遞任務。

原民運請引聖火儀式今日上午在縣府前廣場舉行，聖火傳遞由教育處長孫麗琪傳交給金寧中小學學生及原住民選手代表組成的聖火隊後由縣府出發，接續經榜林圓環、開瑄國小、山外車站、中正路、復興路、黃海路、下莊、八二三紀念碑等繞行五大鄉鎮，象徵薪火相傳，沿途也有不少民眾夾道歡迎，替聖火隊代表與選手們加油打氣。

教育處長孫麗琪表示，每兩年才舉辦一次全國原住民族運動會，聚集全國各地的原住民運動好手，互相競爭、學習，聖火環島來到金門同時也象徵薪火相傳永續不斷，將如同勇士永垂不朽的奮鬥精神一直傳承下去。

縣府指出，即將舉行的2023年全國原住民運動會為地區第二次組隊參加，參賽項目計有田徑、籃球、槌球、跆拳道、傳統路跑、傳統射箭及傳統鋸木等7項賽事，共有41位選手、教練及職員參加。全國原民運也是縣力的展現，歡迎鄉親共襄盛舉，一起為選手加油打氣，締造佳績，為縣爭光。