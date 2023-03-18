潘啟三則以甜度17.9度高標，拿下「甜度王」殊榮，從屏東縣長周春米手上接下獎座。(林和生攝)

屏縣在鳳梨產季舉辦評鑑賽事，盼為消費者挑出高品質果品。(林和生攝)

屏東鳳梨進入盛產期，屏東縣政府為此舉辦金鑽鳳梨評鑑賽，為民眾挑選出在地優質鮮果，高樹銀獅農場許嘉容與洪銘聰夫妻分別奪下冠亞軍，第三名的潘啟三則以甜度17.9度高標，拿下「甜度王」殊榮。

屏東縣長周春米表示，國境之南一直以來就是台灣花果天堂，每年農產上市前，縣府都會舉辦系列促銷活動，不僅從國內外通路布局， 更積極輔導產地友善管理，產出優質農產是最佳行銷利器，才能在國際立於不敗之地。

據統計，屏東金鑽鳳梨種植面積約3632公頃，占全台3成產量，是第一大產區，評鑑活動是由縣府把關，為消費者選出吃在嘴裡、甜在 心裡，果肉纖維細緻、口感最佳的鳳梨，未來得獎果品也能方便消費者選購。

評審陳思如表示，冠亞軍差距很小，分數幾乎不相上下，至於能夠勝出，許嘉容則笑說，可能是運氣好吧！輸給老婆，洪銘聰也自嘲，鳳梨評鑑已經連續3年獲得亞軍，習慣了！

種出高甜度的潘啟三也謙虛表示，農民不太會追求甜度，因為太甜容易造成裂果，或許是採收時氣候炎熱，順利帶出果肉甜味，只能說是運氣好。