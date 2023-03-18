簡稱為雙城論壇的「台北上海城市論壇」今年將在上海舉辦，台北市長蔣萬安表示目前已請新北市副市長林奕華跟上海方討論，強調在現今兩岸緊張之際，城際間的交流尤其重要。
蔣萬安表示，雙城論壇從2010年開始每年舉辦，連續13年都持續進行，未來台北跟上海也會持續的溝通、交流。
他強調，在兩岸關係緊張之際，城市之間的交流更顯得重要，也有正面的意義，相關的細節以及議程安排，目前已經請奕華副市長和上海方討論，後續有任何進度也都會請奕華副市長做說明。
簡稱為雙城論壇的「台北上海城市論壇」今年將在上海舉辦，台北市長蔣萬安表示目前已請新北市副市長林奕華跟上海方討論，強調在現今兩岸緊張之際，城際間的交流尤其重要。
蔣萬安表示，雙城論壇從2010年開始每年舉辦，連續13年都持續進行，未來台北跟上海也會持續的溝通、交流。
他強調，在兩岸關係緊張之際，城市之間的交流更顯得重要，也有正面的意義，相關的細節以及議程安排，目前已經請奕華副市長和上海方討論，後續有任何進度也都會請奕華副市長做說明。
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