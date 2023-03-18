法務部行政執行署長林慶宗即將退休、台灣高等檢察署台中分署長張清雲也將屆滿70歲上限，此外包括國際及兩岸法律司、保護司司長均出缺，法務部表示將秉持公正、公開原則，提鬦辦理相關人事調整，以維持業務順暢推動。

法務部表示，部長蔡清祥對於張清雲檢察長及林慶宗署長等人，長年對機關的付出表達肯定及感謝，張將於10月屆滿檢察長檢察長任職年齡70歲上限、林則在8月時將滿65歲屆退，依法官法規定，3個月前將回任檢察官。

為配合林署長回任期限，並能順利遴選接任人選，考量當前各檢察機關正積極掃黑、緝毒、打詐，以及年底將到來的選舉查賄，為使各項業務持續貫徹，法務部訂於今年4、5月間，統一展開新一波檢察長人事調動。

法務部指出，將秉持之公正、公開、透明、無私原則，依法啟動新任檢察長遴選，並提早公布相關期程，針對符合遴任資格的同仁，就其品德操守、學識經驗、辦案能力、領導統御、行政經驗、溝通協調、敬業態度、政策落實等特質，審慎考量。

法務部檢察官人事審議委員會（下稱檢審會）檢審委員，將依法提出擬任檢察長職缺2倍的建議人選，以供部長遴選適任的檢察長，以帶領檢察機關繼續向前邁進。

此次檢察長遴選事項及期程，分述如下：

（1）3月17日提出預估檢察長職缺數4至6名：

因應行政執行署林署長回任檢察官、台灣高檢署臺中檢察分署檢察長屆滿、國際及兩岸法律司、保護司兩位司長出缺，加上考量其他尚未任滿之檢察長，預估此次擬任檢察長職缺數為4至6名。

（2）4月14日由檢審會提出2倍建議人選（入圍名單）：

預定於4月14日加開檢審會，請檢審委員共同討論後提出擬任檢察長職缺數2倍之建議人選入圍。

（3）4月21日公布由部長遴任之人選（徵詢意見）：

於4月21日每月例會，公布經部長遴選及派任之新任、遷調檢察長名單，徵詢檢審會意見。

（4）遷調檢察長之作業，若涉及法務部單位主管或行政執行署署長派任，依法屬行政院派免權責，法務部將再函報行政院核定。