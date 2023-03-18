25歲樂天女孩林襄近期因世界棒球經典賽（WBC）被選為「經典女孩」的啦啦隊成員之一，一舉紅到日本，雖然中華隊並未順利晉級，但林襄等人的表現仍意外圈了一票日本粉絲。近日，林襄接受日媒專訪，被問到這次經驗，她表示學到很多很感動，讓她相當開心並自豪。

近日，林襄接受日本媒體《full-count》專訪，她表示這次因棒球經典賽，讓原本是樂天女孩的她有機會和其他隊的啦啦隊員切磋學習，過程中發現每隊的風格和應援方式不同，透過這次交流學到許多東西，令她非常開心且自豪，雖然工作忙碌，但相當滿足。

林襄透露，比賽的那陣子除了啦啦隊應援工作外，還要外拍跟參加綜藝節目，行程比大家想像中還忙，每天一早8點要先集合練習，並學習其他隊的應援舞蹈，而她不喊累，感到非常開心，因為能和全場2萬多名球迷有志一同，也為大家的熱情所感動，雖然這回中華隊無法前進日本，但相信未來中華隊會更強大。

而林襄所屬的Rakuten Girls（樂天女孩），昨（17日）投下震撼彈宣布邀請到第8位成員，竟是在韓國有最強啦啦隊隊長封號的李多慧（Dahye Lee、이다혜），她身材火辣又有高超舞藝，引來網友虧是林襄的勁敵；對此林襄在樂天女孩的官方臉書回：「天花板」，稱讚對方才是啦啦隊女神天花板，更親自到李多慧的IG留下3顆愛心符號，李多慧也送上飛吻的表情符號，兩個女孩的互動則被網友笑說像是先禮後兵，期待看到兩人同框。