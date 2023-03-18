統一證表示，對於財富管理布局，理專背後有整個團隊支持守護客戶資產，前後端同仁協同合作即時滿足客戶需求。而現今網路交易普及，行動交易已成為市場主流，去年底全新改版旗下電子交易App「e指發」，升級使用者介面與看盤、資訊、策略、下單等功能。
統一證指出，「統e懶股投」精準鎖定不想投資盯盤、希望輕鬆投資的民眾，從商品說明、平台特色、行銷活動等內容，設計8套廣告素材漸進式推廣，帶來優異曝光與點擊率表現，鼓勵年輕人跨出投資理財第一步，以創意手法傳達投資理財理念。
而過去投資人需下載多個App才能完成選股到下單流程，相對費時且不便。統一證打破此限制，將所有服務彙整至「e指發」，線上即可交易證券、期權、基金、海外股票、期貨、海外債、結構型商品，提供選股到下單及生活好康優惠，讓投資人享有一站購足服務。
同時，統一證透過「統一證-您悠遊股海的矛與盾」專案發揮核心投資專業，主動透過數位論壇舉辦、數位互動遊戲、體驗合法統一投顧服務、建置防止詐騙百科專區、設立反詐騙諮詢專線、影片宣傳製作等來阻斷詐騙發生，避免投資人成為金融弱勢族群。
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