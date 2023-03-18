中興大學新化林場與水保局台南分局今明2天攜手首辦「桃花心木林下的農夫市集」。(曹婷婷攝)

有百年歷史的中興大學新化林場，150公頃廣植270萬株桃花心木，為全台最大桃花心木森林，今明兩天首度結合水土保持局台南分局合辦農夫市集，吸引民眾徜徉桃花心木下採買。場長吳佾鴻表示，期能讓更多人體驗百年林場之美，未來將定期辦市集，將林場營造為最具特色的農產品產售據點。

這場市集共集結來自台南、高雄、屏東、澎湖、金門等地42攤的社區產業聯合展售，販售產品均為農委會認證的農村好物，一開賣就吸引民眾採買，場面熱絡。場方也邀請日光小林大滿舞團、奇美曼陀鈴、山芙蓉樂團帶來音樂表演，讓很多健行遊客感受難得的熱鬧氛圍。

農委會水土保持局台南分局長傅桂霖表示，近年與中興大學展開跨域合作，投入超過1億元整治虎源溪、活化大目降埤、水岸環境景觀等，使得林場逐漸成為一處適合全齡來訪的環境教育場域。除了硬體工程外，現在也拓及推廣軟實力，不只引進農產品好物於林場驛站固定展售，今天更首度舉辦市集，集結5縣市好物展售行銷，更完善落實食農教育。

吳佾鴻說，新化林場觀光客從2017年平均每年5萬人入場，到去年已增至12萬人，今年看好能再攀升，除了持續將園區打造適合全齡前來休憩的生態場域，更進一步把新化林場發展為南台灣農產品的產售中心，行銷林場兼推廣優質農特產品。