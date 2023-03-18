好萊塢男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner）年初不慎被鏟雪車輾過，斷了30多根骨頭，目前仍在復健與休養，日前也一直分享他與侄子的動態，怎料，近日卻爆出有意息影的消息，引起外界熱議。

傑瑞米雷納年初在住家外被鏟雪車輾過，雖然已出院在家休養，但傷勢嚴重，粗估需要2年的時間才能完全恢復。據外媒報導，有知情人士透露，傑瑞米因此被迫暫停演藝事業，專心休養，「儘管他仍然熱愛表演，但演藝事業已不再是他生涯中的優先選項」。

知情人士也表示：「他目前只專注在如何康復，努力進行復健。傑瑞米知道能活著是非常幸運的事，他每一天的狀態都在變好中，持續在進步，只是復健的路真的很緩慢。」而他的媽媽跟女兒也會在假日時陪他復健，「他真的只專注於復健，也在學習如何重新走路」。

此外，傑瑞米雷納近日也在社群平台上分享與侄子的互動，表示侄子希望叔叔趕快好起來，日前也貼出侄子的親筆信，寫著：「我感到很幸運，因為我的叔叔是鷹眼（復仇者聯盟角色），我也覺得很幸運，因為我的叔叔從事故中存活下來。」侄子對叔叔的感情深厚，相當感人。