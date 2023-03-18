礁溪鄉礁溪路4段今發生遊覽車與小客車車禍，小客車婦人送醫。（翻攝照片）

1輛載著遊客的統聯客運遊覽車今天（18日）中午12時53分，行經宜蘭縣礁溪鄉礁溪路4段時，與一輛小客車發生車禍，由於撞擊力道猛烈，小客車受損嚴重，小客車駕駛方姓老婦一度受困車內，經救護人員搶救後已經脫困送醫。

受傷的婦人一度受困車內，經救護人員搶救送醫。（翻攝照片）

受傷的婦人一度受困車內，經救護人員搶救送醫。（翻攝照片）

據了解，車禍疑因是遊覽車追撞自小客車，小客車方姓老婦（77歲）意識清楚，有胸部疼痛、下肢無知覺等情況，已送往陽明交通大學附設醫院就醫；遊覽車駕駛吳姓男子（49歲）雖然無明顯外傷，但表示有頭暈等情況，已送往醫院就診。礁溪警分局已派員前往現場，釐清車禍發生原因。