新光肺炎疫情趨緩，國內今新增8026例確診個案，其中7825例本土、201例境外移入個案，本土個案較上周六減少了619例，下降7.3％。世界衛生組織（WHO）近日指出，有望今年解除新冠肺炎公共衛生緊急事件（PHEIC），中央流行疫情指揮中心也規劃逐步鬆綁防疫措施，如疫情穩定，將在4月10日取消住院及陪病的篩檢、4月中開放大眾運輸脫罩、4月底降級改類。

WHO總幹事譚德塞近期指出，今年可望結束新冠大流行。中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，WHO上一次會議在1月30日，當時委員會決定維持PHEIC，這個會議每3個月開一次預計4月底有望解除PHEIC。目前已有很多國家解除防疫規範，例如日本會在5月8日降級改類，將新冠調整為流感同等級，而美國則會在5月11日解除公共衛生緊急狀態。

國內預計在3月20日推動輕症個案免隔離、免通報新制，往常態生活邁進。羅一鈞表示，指揮中心每周都會檢討專責病房的開設情況，希望繼續下調開設率，在疫情穩定的前提之下，4月10日會取消例行性的住院、陪病篩檢，改為有症狀再採檢。對於新冠的接下來的趨勢，預計要等到周三以後才會更明朗。

羅一鈞表示，目前新冠肺炎疫情的Rt值為0.9左右，預估感染人數到清明連假之前仍然會呈下降趨勢。下周一到下周日是緩衝期，仍容許依舊病例定義者通報，不過預計數字應該會一天比一天少。實際上，3月19日的陽性個案，幾乎都會在3月19日～3月21日通報，因此3月23日開始應該會看到明顯減少到為現在公布數的5～10％，反映實際的中重症病例數。

對於取消住院、陪病篩檢的下一步，羅一鈞表示，需觀察3月20日新制上路之後的情況，以及清明連假的效應，最快4月底降級改類。而下一階段的口罩鬆綁，會落在連假以後、改類以前，如清明連假後沒有疫情變化，4月中將有望解除大眾運輸口罩令，至於醫療院所的口罩管制，因指揮中心屆時還不會解散，醫療院所的口罩令仍會持續一段時間，會朝向逐步鬆綁的方向，以保護脆弱族群。