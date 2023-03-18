BLACKPINK成員Jennie現身揮手。（崔正綱攝）

BLACKPINK成員Rosé現身揮手。（崔正綱攝）

因為都包緊緊，經現場粉絲判斷第一位Jennie 第二位Lisa 第三位rose 第四位jisoo。 (崔正綱／攝)

韓國人氣女團BLACKPINK正進行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，今日將在高雄國家體育場舉行連唱2天，上午12時許私人飛機抵達高雄小港機場，面對許多粉絲熱情吶喊接機，女團成員Lisa、Rosé、Jisoo熱情揮手、比愛心回應，令粉絲又驚又喜，隨後坐上保母車離開。

BLACKPINK成員Rosé比愛心回應粉絲。（崔正綱攝）

因為都包緊緊，經現場粉絲判斷第一位Jennie 第二位Lisa 第三位rose 第四位jisoo。 (崔正綱／攝)

今日BLACKPINK來高雄開演唱會，一大早就有上百名粉絲們在大門外等候，主辦方也出動10輛保母車、數十名安保人員戒備，約12時20分許，BLACKPINK成員陸續走出大門，坐上粉絲見到心中偶像，也大聲叫著名字熱情迎接。

BLACKPINK成員Jisoo現身。（崔正綱攝）

因為都包緊緊，經現場粉絲判斷第一位Jennie 第二位Lisa 第三位rose 第四位jisoo。 (崔正綱／攝)

成員中，最先走出大門的是Jennie，接續為Lisa、Rosé、Jisoo，面對粉絲熱情呼喊，Lisa揮手回應，Rosé、Jisoo則揮手外，還比愛心讓粉絲們又驚又喜，隨後四人各乘座一輛保母車離開現場。

BLACKPINK成員Jisoo向粉絲們揮手回應。（崔正綱攝）

因為都包緊緊，經現場粉絲判斷第一位Jennie 第二位Lisa 第三位rose 第四位jisoo。 (崔正綱／攝)

BLACKPINK於2016年出道，曾在2019年首次來台開唱，如今《BORN PINK》巡迴演唱會再次來台，人氣比當年翻了十倍，當時3月18日門票秒殺，主辦方特別再加開一場，回應粉絲瘋狂敲碗。