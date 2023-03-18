目前兩岸緊張之際，簡稱為雙城論壇的「台北上海城市論壇」今年將在上海舉辦，目前台北市政府已與上海方進行討論。蔣萬安也強調在兩岸緊張之際，城市之間的交流尤為重要；新北市長侯友宜被問是否支持兩岸交流時，侯友宜則稱只要在平等、尊嚴、友善之下進行兩岸交流，不但樂見也讓兩岸更加穩定。
侯友宜表示，若是能在平等、尊嚴、友善底下等價互相了解、恢復交流，進而促進兩岸人民之間能夠共同的福祉，這是大家的的願望，我們不但樂見，也能夠讓兩岸的和平能夠更加穩定。
目前兩岸緊張之際，簡稱為雙城論壇的「台北上海城市論壇」今年將在上海舉辦，目前台北市政府已與上海方進行討論。蔣萬安也強調在兩岸緊張之際，城市之間的交流尤為重要；新北市長侯友宜被問是否支持兩岸交流時，侯友宜則稱只要在平等、尊嚴、友善之下進行兩岸交流，不但樂見也讓兩岸更加穩定。
侯友宜表示，若是能在平等、尊嚴、友善底下等價互相了解、恢復交流，進而促進兩岸人民之間能夠共同的福祉，這是大家的的願望，我們不但樂見，也能夠讓兩岸的和平能夠更加穩定。
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