普發現金即將上路。（圖／財政部提供）

普發現金6千元快來了，不少民眾已經等不及上網登記領取，沒想到就此成為詐騙集團的目標，財政部提醒，官方網站下周三（22日）才會開放登記，民眾一定要認明「https://6000.gov.tw」正確網址，避免受騙。

目前正確網址並沒有任何資訊或窗口，僅寫著「本網站將於近日開放，敬請期待」文字，財政部提醒，針對詐騙網站，已通報警調單位查處並封鎖該網站，請大家提高警覺，睜大眼睛看清楚，普發現金正確官網網址為https://6000.gov.tw。

此外，財政部也提醒3項分辨重點，6000是數字0，而不是英文字母O，且政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」，gov前面一定是符號「.」，不會有其他英文或數字，另外，結尾也不會有com，點擊之前一定要特別注意。

財政部呼籲，來源不明連結不要點，如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線。

最快在4月6日就能領到6千元現金，有登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及特定偏鄉造冊等5種撥款方式，其中登記入帳需要透過官方網站事先進行上網登記，才衍伸出詐騙事件。