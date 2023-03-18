花蓮慈濟醫院自去年9月起在台東長濱鄉衛生所提供骨科門診，預計今年4月將試辦腸胃科門診。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

花蓮慈濟醫院自去年9月起在台東長濱鄉衛生所提供骨科門診，預計今年4月將試辦腸胃科門診。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為提升台東醫療服務量能，佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院自去年9月起在台東長濱鄉衛生所提供骨科門診，日前花蓮慈濟醫院更為了強化骨科專業服務，特地安排搭載雙能量X光吸收骨質密度測量儀器（DEXA）車輛，協助提供鄉親更完善的骨科檢查服務，預計今年4月將試辦腸胃科門診，大幅提升民眾就醫可近性。

長濱鄉衛生所新建大樓於2022年4月落成啟用，改善了民眾就醫要先爬過好漢坡的不便，提供了更友善的就醫環境，感謝花蓮慈濟醫院為長濱鄉衛生所給予醫療量能支持，自去年9月起由醫師陳林睦提供骨科門診，大大改善民眾就醫之不便。

衛生局表示，感謝各界為提升台東醫療服務量能盡心力，長濱鄉衛生所骨科專科門診現由花蓮慈濟醫院陳林睦醫師駐診，並固定每周三上、下午為鄉親服務，患者都覺得陳醫師為人親切、熱心，聽到鄉親有就醫的困難能主動幫忙解決，體恤民眾，感到相當貼心。鄉親不用再到路途遙遠的醫院就診，就醫上相當便利，也會相互推廣及介紹民眾來衛生所看診，由衷感謝花蓮慈濟醫院陳林睦醫師到偏遠鄉鎮服務。

衛生局進一步說明，花蓮慈濟醫院為配合台東縣長濱鄉衛生所骨科專科門診，於上月15號安排搭載雙能量X光吸收骨質密度測量儀器（DEXA）車輛，提供民眾完善骨科的檢查服務，當天配合骨質密度檢查約57人，骨質密度異常24人，檢查結果馬上進行衛教指導及治療，讓民眾了解本身骨質密度情形，如何飲食調整，運動及自我如何保養，藥物鈣片治療，民眾覺得相當有成效，不用跑到大醫院等候太久且要預約才可做檢查，長濱鄉衛生所提供了便利性、就近性的醫療服務相當開心。

台東縣衛生局長孫國平表示，台東縣由於地理特性，醫療資源多集中在市區，為解決當地醫療需求，縣府團隊會繼續提升長濱鄉衛生所服務量能，預計今年4月邀請佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院試辦腸胃科門診，持續努力落實健康平權。