國際名導史蒂芬史匹柏執導的《侏羅紀公園》，1993年上映後不僅創下絕佳口碑，更創下全球九億美金票房，成為史上最賣座電影之一，元老級演員山姆尼爾（Sam Neill）近來發表回憶錄《Did I Ever Tell You This?》，受訪時透露2022年回歸演出《侏羅紀世界：統霸天下》時，已經罹患淋巴癌第3期，他也透露當時身體狀況，無疑是人生中的「黑暗時刻 」。

根據英國《衛報》報導，山姆尼爾拍攝《侏羅紀世界：統霸天下》時已經罹患淋巴癌第3期，起初進行化療卻不見任何成效，後來改用新藥物治療，才成功消滅癌細胞，為了確保不會復發，必須每個月到醫院須接受一次治療。提到抗癌過程，他表示這段時間心情很低落，好在朋友在旁扶持打氣，才讓他挺過人生最黑暗的時期，藉此強調「很高興自己還活著 」。

山姆尼爾當初回歸拍攝《侏羅紀世界：統霸天下》，受訪時除了分享於電影中的經典造型之外，更指出抱著極度興奮的心情，要重返面對那些恐龍，除了強調會是有史以來最棒的續集，更不忘自嘲比起30年前已經衰老不少，接著透露治療期間，開始養成寫日記的習慣，紀錄日常發生的種種一切，也藉此發現賦予自己活下去的理由。