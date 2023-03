國際名導史蒂芬史匹柏執導的《侏羅紀公園》,1993年上映後不僅創下絕佳口碑,更創下全球九億美金票房,成為史上最賣座電影之一,元老級演員山姆尼爾(Sam Neill)近來發表回憶錄《Did I Ever Tell You This?》,受訪時透露2022年回歸演出《侏羅紀世界:統霸天下》時,已經罹患淋巴癌第3期,他也透露當時身體狀況,無疑是人生中的「黑暗時刻 」。

根據英國《衛報》報導,山姆尼爾拍攝《侏羅紀世界:統霸天下》時已經罹患淋巴癌第3期,起初進行化療卻不見任何成效,後來改用新藥物治療,才成功消滅癌細胞,為了確保不會復發,必須每個月到醫院須接受一次治療。提到抗癌過程,他表示這段時間心情很低落,好在朋友在旁扶持打氣,才讓他挺過人生最黑暗的時期,藉此強調「很高興自己還活著 」。

山姆尼爾當初回歸拍攝《侏羅紀世界:統霸天下》,受訪時除了分享於電影中的經典造型之外,更指出抱著極度興奮的心情,要重返面對那些恐龍,除了強調會是有史以來最棒的續集,更不忘自嘲比起30年前已經衰老不少,接著透露治療期間,開始養成寫日記的習慣,紀錄日常發生的種種一切,也藉此發現賦予自己活下去的理由。