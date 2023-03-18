脫下白袍，屏基運動會400員工活力炸裂。(屏基提供)

脫下白袍，屏基運動會400員工活力炸裂。(屏基提供)

為落實員工健康促進，強化團隊動能及合作，屏東基督教醫院18日於屏東仁愛國小操場舉辦「70周年屏基醫療體系員工運動會」，400多位員工及眷屬齊聚分組競技，現場活力四射。

因為新冠肺炎病毒，醫護人員這3年頂著不能出錯的壓力，撐起防疫大任，忙得團團轉，鼻腔聞到的都是漂白水味道、雙手因為酒精而乾裂、身體因為防護衣起汗疹，時刻不能鬆懈。

趁疫情趨緩、防疫措施即將鬆綁之際，屏基舉辦運動會慶祝醫院成立70周年，同時要醫護同仁走出冷氣房，活動筋骨曬曬太陽，從飲食、運動、預防保健等多方面促進健康。

此次運動會讓員工採自由報名參加，跨單位組成6支隊伍，比賽項目包括健康操、躲避球、拔河及1600公尺大隊接力，並且還有大人小孩的親子趣味競賽「夾心餅乾」、「兩人三腳」。

大夥一同在運動場上流汗、歡笑，暫時忘卻工作，卸除工作壓力，體會運動所帶來的健康樂活氛圍；屏基院長吳榮州期勉所有員工，養成規律運動習慣，持之以恆，讓運動成為生活的一部分，在身心狀況俱佳的情形下為民眾服務。