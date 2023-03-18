小人近日開始巡迴校園舉辦講座。（迷音樂提供）

小人近日開始巡迴校園舉辦講座。（迷音樂提供）

嘻哈饒舌歌手「小人」之前推出新專輯《歌佈靈的奇妙電台》，近日開始巡迴校園舉辦講座，分享自己的饒舌之路與技巧，首場於台大「嘻研社」與學生們的互動讓他回味不已，好友大支、熊仔等好友甚至突然現身，小人驚喜直呼：「沒有預料到他們會撥空出席，真的很感動！」緊接著將遍及北中南巡迴10餘場，期待與學生們切磋。

小人自 2013 發行第1張專輯距今10年，對於這些年感受，小人自嘲心情是「庸碌、汲營與慌張」，提到在第一張專輯獲眾人肯定，甚至入圍金曲有著超高呼聲後，突然對做音樂這件事感到壓力，儘管這幾年仍有寫歌，但總是過於吹毛求疵，一改再改，不知不覺就過了10年。而他從2018起在學校任教擔任老師，因此他特別感謝自己班級的學生，讓他找回了勇氣與樂趣，才有了這次第2張專輯的誕生。

此次隨著專輯發行，小人展開一系列的校園巡迴講座，首場則於台灣大學的「嘻哈研究社」開講，令人驚喜的是，在小人完全不知情的狀態下，好友大支、熊仔、韓森及顏冠希都現身相挺，讓小人激動表示「真的很感動」！小人也分享與好友們的淵源，其中「校長」大支是領著他走入饒舌圈最重要的人，至於熊仔，小人說：「想到上一次我在台大的教室看到熊仔，也是我來當台大嘻研社的客座講師，當時的他就坐在台下，現在的他已經是頂尖的饒舌藝術家。」