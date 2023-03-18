P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人18日宣布，美籍洋將溫德（Wendell Lewis）正式加盟。溫德於洋將註冊大限前加盟鋼鐵人，現年34歲，身高208公分，體重118公斤，擁有強壯的身體素質，籃下腳步靈巧，擅長身體對抗在籃下取分，且衝搶籃板意識強烈，溫德的加盟也將捍衛鋼鐵人禁區。

溫德於2015年開啟職業生涯，擁有玻利維亞、黎巴嫩、墨西哥、多明尼加、日本、喬治亞、保加利亞、葡萄牙、義大利、以色列等豐富海外聯盟出賽經驗。在保加利亞籃球聯賽第二年賽季場均可攻下19.6分、8.7籃板，得分也在聯盟排名第一。另外，在喬治亞籃球超級聯賽榮獲多項獎項，包含年度最佳球員、年度最佳中鋒、年度最佳洋將及年度第一隊。

鋼鐵人總經理高景炎表示，溫德在防守端上相當積極、企圖心強，且有很不錯的協防觀念，這幾日與球隊練球，也快速的與團隊磨合。另外，溫德的身型壯碩，擋拆的小組配合絕對是非常有威脅力，雖然加入團隊時間不長，但相信溫德的積極及學習能力能夠很快融入團隊。