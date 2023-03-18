「哥，在我這年紀，您在做什麼啊？」

「那時我剛剛做完財政部次長」

上回深夜，在戴大哥南港家的寬敞客廳裡，我們有一段這樣的對話。

聽在耳裡，就有點像楊紫瓊21歲參加馬來西亞小姐選美封后、22歲跟周潤發一起拍廣告，那個年紀和現在的我在幹嘛的那一種焦慮。

其實認識蠻久了，一直以來，在扶助創業這一段天梯上，老大哥總是鼓勵我，慢慢就從朋友、變成飯友。

都說五十而知天命，坦白說，我依然有許多困惑，也好奇局勢如此巨變的混亂往後。

所以我也需要這樣睿智的長輩提燈，予我不懼前路的豁達、理性的慰藉、善意的擺渡，靜待命運在前方，留下珍貴的伏筆。

人這一生，會經歷很多無方向的驚恐、無助，很多時候我們會活得像一隻困鬥之獸，突圍之道，往往在一念之間。

在時代的戰車面前，你甚至連一隻螳螂都算不上，一粒灰落下，一萬個你都會被壓成齏粉。

戴大哥去年寫過一篇探討瑞士金融體系的文章，曾引起瑞士金融圈的討論，現在看起來，系統性風險的預警，可真是暮鼓晨鐘。

而新書《一念之間》的感慨與諫言裡，我感受到當今全球的金融史，是一部基於假象和謊言的驚悚連續劇。

要獲得財富，作法就是認清其假象，投入其中，然後在假象被公眾認識之前退出遊戲。

只是一招鮮、吃遍天的時代過去了。

你不能選擇時代，也不能改變時代。

大環境的沉淪你我身陷其中，卻也得罪不起，你感受到的負面情緒，大都來自於自身的實力、定力之不足，要設法去克服它。

並且不要害怕失去。尤其面對傷害自己的人，你勇敢挺身維護自身利益的時候，反而不會失去真正的朋友、機會和友情，你失去的，是那些騎牆者、操縱狂和自戀狂。

所以只要足夠勇敢，你得到的，遠比你失去的多得多。

望周知。

作者為文學奬得主

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