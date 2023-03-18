新北市立清水高中舞蹈班以《MONSTERS》摘下全國學生舞蹈比賽現代舞甲組特優。（新北市立清水高中提供）

新北市立清水高中舞蹈班近期參與全國學生舞蹈比賽，以《MONSTERS》摘下現代舞甲組特優，編舞師黃尹冠表示，《MONSTERS》展現個人對自我意識的渴求，學生非常積極排練，不僅要增加肢體的表現力，還要懂得舞碼傳遞的哲思觀念，這次能獲得特優，也鼓舞了學生的士氣。

黃尹冠說，《MONSTERS》表達出人類在社會現實下的矛盾、對抗與操控，發出不安與壓迫的吶喊，戰勝心中的野獸作為編舞意象，舞蹈動作以爆發力十足，力量控制收放自如的質感表現，描繪出每人心中野獸的心境。

舞蹈班業務承辦老師尤曉晴表示，比賽前置作業中，無論是場地調配、師長鼓勵等，大家都不吝給予多方支持，才成就了今日的好成績；舞蹈班專任老師黃齡萱說，甲組比賽場地非常大，與一般大眾熟知的鏡框式舞台表演不同，因此學生除了要增加自我肢體的表現力，還要傳遞舞碼背後的哲思，每一次排練都要連貫所有動作的情緒張力，相當不容易。

參與此次比賽的林同學認為，賽前的練習過程雖然辛苦，但每一次的努力都能在師長的指導、同學一致努力下，提升舞蹈動作、意境揣摩，最終在比賽中脫穎而出，獲得特優成績，對大家是一種極大的肯定，未來表演也更有信心。

清水高中校長賴來展表示，新北市清水高中舞蹈班屢創佳績，以要求嚴謹、勇於實踐為特色，每次比賽都能展現出驚人的向心力與凝聚力，學校未來會給予同學更多支持，盼學生都能在舞台上發光發熱。