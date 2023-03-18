男子欠債專偷遊戲機 信義區百貨大盜落網

新北市許姓男子，因積欠債務無力償還，連續兩次跑到北市信義區的百貨公司，趁店員不注意潛入倉庫，竊取高價的PS5、SWITCH，警方獲報後展開追查，將許嫌逮捕送辦。
警方調查，許嫌在2月20日鎖定信義區百貨公司，趁店員忙碌之際，潛入業者倉庫內，竊取PS5、SWITCH 遊戲機等財物，然後再將得手的贓物，在網路上販售牟利。許嫌得手後食髓知味，2月25日再度鎖定另外兩家百貨公司，故技重施，再竊得PS5及SWITCH遊戲主機。
信義分局接獲報案後，立即組成專案小組，經連日追查，擴大調閱商場內、外及周邊監視器影像，循線掌握許嫌確實身分，16日凌晨0時許，將許嫌拘提到案，全案依竊盜罪嫌移送法辦。
信義分局表示，百貨商圈應針對倉庫或存放貨品的空間，加強保全系統及人員看管，並與轄區派出所保持聯繫，警方將加強巡邏密度，並針對人潮聚集的大型商場周邊加強執行防竊勤務。
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