台中市身心障礙者福利關懷協會18日於大里區舉辦微笑天使烘焙坊新廠落成記者會，學習太鼓的身障孩子們帶來開幕表演。（潘虹恩攝）

微笑天使烘焙坊大里區新廠落成，協會人員18日帶領大家進行廠房巡禮。（潘虹恩攝）

微笑天使烘焙坊大里區新廠落成，廠房1樓展示出多樣產品。（潘虹恩攝）

微笑天使烘焙坊南區舊址環境老舊，影響身障孩子工作環境，台中市身心障礙者福利關懷協會18日於大里區舉辦微笑天使烘焙坊新廠落成記者會，打造更好的工作環境；新廠將成為就業促進班孩子的訓練基地，提供學習、訓練到就業的完善服務，助孩子更好適應職場。

台中市身心障礙者福利關懷協會理事長林源隆說，微笑天使烘焙坊舊址環境老舊，之前還曾發生大淹水，導致環境狀況更差，孩子們工作也受到影響，此次新廠落成，主要是提供就業促進班學員使用，希望能提供孩子們從學習、訓練到工作都能在同一場所完成，打造更完整的一條龍服務，助他們更好的適應社會職場。

林源隆說明，目前協會招收的身心障礙學員共有27位，針對學員有2種執行方案，分別為社區日間作業設施小作所及就業促進準備計畫，協會會透過孩子身心狀態的評估，分別安排不同的環境以及課程讓他們進行學習。

林源隆指出，培訓狀況較佳者會進入到就業促進班強化職業技能和熟悉工作環境，經社工觀察後，可進入職場的孩子會由協會進行媒合，找到合適的工作，而需要更多訓練的學員，協會會安排他們進入小作所持續教育和培訓，直接提供孩子們工作機會。

林源隆表示，目前就促班共有7位學員，採1對1或1對2的訓練，受訓時間約1年，希望培養學員獨自工作的能力，完成受訓後可以進入職場工作，目前計畫和老先覺火鍋合作，也會提供更多元的實習場所。同時，未來將再開設1間小作所，持續招收學生，希望能達到招收50位學員的目標。